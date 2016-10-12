Вперше за 21 матч не пропустили

У 13-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу ФК «Тернопіль» приймав київську «Оболонь-Бровар». Матч завершився нульовою нічиєю, але вперше за 21 матч муніципали не пропустили у власні ворота. До того ж ФК «Тернопіль» вже у третьому поспіль домашньому поєдинку зумів не програти, що можна вважати непоганим результатом для аутсайдера дивізіону.

Якщо дивитися на передматчеву статистику, то на офіційному рівні команди зіграли між собою чотири поєдинки. І якщо в сезоні 2013/14, коли обидва колективи виступали в другій лізі, були зафіксовані дві нічиї (по 2:2), то минулого сезону в першій лізі дві перемоги здобули «пивовари». З огляду на це останню нічию теж можна віднести до активу тернополян.

На жаль, перед грою з київською командою «Оболонь-Бровар» вкотре з величезними кадровими проблеми зіштовхнувся в.о. головного тренера ФК «Тернопіль» Василь Матвійків. Оскільки вибір гравців був обмежений, багатьом футболістам довелося вийти на поле на невластивих для них позиціях. Але якщо польовими гравцями ще можна було маніпулювати, то позицією єдиного в команді воротаря Віталія Мирного – аж ніяк. Отож, тренерському штабові в екстреному порядку довелося запросити молодого кіпера – вихованця луцької «Волині» Олександра Воробея. І хлопець не підвів.

Отож, одне очко, здобуте в поєдинку з «Оболонню-Броварем», сміливо можна занести до активу ФК «Тернопіль». І хоча воно не особливо відбилося на турнірному становищі команди, але точно додало хлопцям упевненості та віри у власні сили. А це дозволяє зі стриманим оптимізмом дивитися в майбутнє.

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