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Вперше у стінах ДФС Тернопільщини

02/11/2016 | Рубрика: Економіка,Новини,Податки,Правова допомога,Соціум |

DSC_0036Студентів провели стежками виникнення фіскальної служби

 

Робота над формуванням податкової культури для ГУ ДФС у Тернопільській області така ж  важлива, як і збирання податків, оскільки, на думку фахівців служби, вона сприяє створенню позитивного й шанобливого ставлення до діяльності фіскальної служби, підвищенню її позитивного іміджу та в результаті добровільної та у повному обсязі сплати податків. Тому у музей  ГУ ДФС Тернопільській області часто запрошують школярів, учнів та студентів навчальних закладів міста.

Вчора в історію виникнення податків та становлення податкової системи під час огляду експонатів, виставлених в музеї мали змогу поринути студенти першого курсу факультету фіскального адміністрування та митної справи Тернопільського національного економічного університету.

Спочатку студентам розповіли про роботу Головного управління ДФС у Тернопільській області, його функції, завдання, місію, структуру та сучасні сервіси. Ознайомили також із експозиціями та стендами музею, які охоплюють історію виникнення податків від Стародавньої Русі і до наших днів.

Варто зазначити, що багато експонатів музею – численні документи, матеріали, фотографії, різноманітні ілюстрації, газетні матеріали, монети та паперові гроші. Вони розповідають про історію податкової служби нашої країни на будь-якому її історичному етапі.

Після ознайомчої екскурсії музеєм податкової служби гостям показали Центр обслуговування платників, Галерею робіт учасників конкурсу «Податки очима дітей», захоплені враження від якого залишили у «Книзі відгуків музею».

Такі відвідування для студентів є нагодою розширити свій світогляд щодо податків та фіскальної служби загалом. Молоді спеціалісти тепер більше розумітимуть, для чого існують податки  і, головне,  навіщо їх сплачувати.

Екскурсія до музею справила на гостей управління незабутнє враження. Вони були дуже задоволені та висловили вдячність екскурсоводу та фахівцям фіскальної служби області за корисну та пізнавальну екскурсію до музею та сфотографувались на згадку.

 

Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області

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Автор: on 02/11/2016. Категорія: Економіка, Новини, Податки, Правова допомога, Соціум. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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