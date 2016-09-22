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Восьме Всеукраїнське військове паломництво

22/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Теребовля,Тернопілля,Тернопіль |

210932Формувати потужну віруючу християнську  українську армію допомагає підтримка військових капеланів та священнослужителів. Ми повинні розуміти, що боротьба і захист Вітчизни без молитви до Бога — неможлива. Про це наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна під час традиційного Всеукраїнського військового паломництва у Зарваниці.

– Ми займаємося не лише бойовим та патріотичним вихованням молоді, особливу увагу надаємо ще й вихованню духовному. Хочу відзначити важливість місії капеланства та священнослужителів, які не лише сьогодні супроводжують наших військових, а й там, на передовій, разом з нашими героями захищають територіальну цілісність держави. У цьому протистоянні вони забезпечують набагато важливішу зброю — віру в свою перемогу. Подібні заходи необхідні для того, щоб ми шанували пам’ять про тих, хто віддав своє життя за наше право самому обирати своє майбутнє, а також молилися за тих, хто сьогодні захищає нашу державу. По-особливому це важливо у контексті відновлення військових частин на території Тернопільської області та відновлення армії в цілому, — зазначив очільник області.

Нагадаємо, Всеукраїнське військове паломництво вже увосьме відбулося у Марійському духовному центрі на Тернопільщині. Гасло цьогорічного релігійного заходу — «Вірних стереже Господь». У ньому взяли участь військовослужбовці, добровольці, родини загиблих в зоні АТО, курсанти, ліцеїсти військових ліцеїв, волонтери та віряни.

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Автор: on 22/09/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Теребовля, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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