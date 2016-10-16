Волонтери збирають кошти для жінки, яка потрапила під потяг

Боєць 44-ої бригади Тетяна Іриця, яку вчора збив поїзд, зараз перебуває у комі. За її життя борються медики.

Волонтери збирають кошти для того, щоб допомогти потерпілій.

“У нас біда. Хто бачив наш календар “Люблю, чекаю…”, не забуде красивої дівчинки Тані Іриці, бійця 44 бригади. Потім по місту висіли борди із портретом… – повідомила волонтерка Лілія Мусіхіна у соціальних мережах. – Словом, 13 жовтня Таня потрапила під поїзд. Дві ноги… Я не знаю, що говоритиму їй, коли вона вийде з коми. Де знайду слова. Сьогодні їй потрібні ваші молитви.

Потрібні також будуть гроші. Все, що було в нас на Штабі, ми вже витратили на закупівлю ліків. Трохи позичили ще, але якось розгребемось, не вперше. Головне, щоб Таня прийшла до тями і якось змогла все це пережити. Танин чоловік – боєць 24 бригади. У них росте маленький син. Треба буде допомогу. І молитви. Відповідальна за допомогу Тані – Оксана Бачинська. Номер картки мами Бойко Галина Ярославівна 5167 9872 0029 0860″.

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