Володимир Мартиненко радить тернополянам стежити за поліцією

Діяльність правоохоронців – під контролем громадськості. На Тернопільщині розширюють робочу групу, яка пильнуватиме роботу поліції. Активну громадськість, що розуміється у діяльності правоохоронних органів, просять долучатися.

На Тернопільщині у результаті переатестації звільнили лише 18% колишніх міліціонерів, близько шістдесяти працівників отримали пониження; інші залишилися на своїх робочих місцях. Приблизно така ситуація в усіх регіонах України.

«У нас пройшло три черги переатестації. У результаті з лав правоохоронних органів було звільнено 18% із загального складу працівників. Серед звільнених – чотири особи з керівного складу, 75 працівників середньої та нижньої ланки. Якщо проаналізувати ситуацію по регіонах України, то показники приблизно однакові: атестаційні комісії звільнили від 6 до 30 % особового складу правоохоронних органів по регіонах України», – відзначив начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол.

На Тернопільщині близько половини звільнених правоохоронців подали на апеляцію з вимогою поновлення на посаді, бажання багатьох задовольнили. Такий результат, звісно, не сподобався членам атестаційної комісії.

Радник міністра внутрішніх справ України, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко, перебуваючи з робочою поїздкою на Тернопільщині, закликав активну громадськість долучатися до групи, яка стежитиме за діяльністю поліції.

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