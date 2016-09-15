Володимир ЛЮТИЙ: «Марущак знищує футбол у Тернополі!»

Скажу відверто – не дуже віриться, але, з іншого боку, немає підстав не довіряти колишньому заступнику спортивного директора ФК «Тернопіль», а нині тренеру грузинського «Зугдіді», відомому радянському футболістові, який на сеульській Олімпіаді здобув золоту медаль в складі олімпійської збірної СРСР… Так, мова про Володимира Лютого, бо саме він на своїй сторінці у Facebook написав: «Головний тренер Марущак знищує футбол у Тернополі за підтримки влади. Кожен тур зливається на тоталізаторі. І всім все одно. Команда має 1 очко. Питання до вболівальників чудесного міста Тернопіль. Вам не соромно??? Як ви це терпите всі??? Це ж Ваша Команда!!! Ваше місто!!!»

Цитую слова відомого екс-футболіста за сайтом «UA-Футбол». Хай кожен читач робить власні висновки. Ми ж лише констатуємо: ФК «Тернопіль» котиться у прірву і саме за керівництва Івана Марущака. Вже немає значення, в якому стані він прийняв муніципалів. Бо він погодився це зробити і обіцяв вивести команду на суттєво вищий рівень… Якщо за час перебування Марущака в клубі ФК «Тернопіль» зіграв у першій лізі 19 матчів, не здобувши жодної перемоги (лише 5 нічиїх), то це важко назвати «суттєво вищим рівнем». Лише в нинішньому чемпіонаті з 8 ігор муніципали здобули 1 очко. Одне – з 24 можливих!!!

Недавній поєдинок зі стрийською «Скалою» теж у пасиві тернополян – 0:1 в гостях. На післяматчевій прес-конференції Марущак зізнався: «Після сьогоднішнього матчу мені за свою команду не соромно. І самовіддача, і організація гри були на високому рівні». І далі: «Програли не по грі, протягом всього матчу володіли ініціативою, але виграє той, хто забиває. Ми і в меншості створювали дуже небезпечні моменти, але маємо те, що маємо».

Чи справді так гарно виглядали на полі тернополяни? Відомий спортивний сайт «Sport Arena» у своєму репортажі про матч суттєво корегує настрої Марущака: «Матч розпочався доволі нервозно. Господарі поля одразу позначили ігрову ініціативу, а тернополяни грали на контратаках», «Натомість десь після десятої хвилини гра вирівнялася», «Далі і ледь не до завершення першого тайму суперники відповідали атакою на атаку», «Однак стрияни домоглися свого. Провал правого тернопільського оборонця Юрія Соколовського, який програв у швидкості Володимиру Швабу, той зробив прострільну передачу, яку на дальній стійці замкнув Дмитро Скакун (1:0). Одразу з вбивчої позиції пробивав Василь Цюцюра, якого у штрафному майданчику знайшов Шваб, але в останній момент під удар півзахисника «Скали» ліг оборонець Бабич, від якого м’яч пішов на кутовий. Лише після цього моменту прийшли до тями гості»…

Вочевидь, маємо певні невідповідності. І в словах, і не тільки… А коли нас дурять, то мусимо щось робити. Як схожі проблеми вирішують в інших клубах першої ліги? А дуже просто. Після розгромної поразки від «Вереса» нещодавно подав у відставку весь тренерський штаб «Гірника-Спорт». А ця команда у турнірній таблиці розташована на позицію вище від тернополян, маючи в активі 4 очки. Ще раніше після поразки від ПФК «Суми» написав заяву про звільнення наставник краматорського «Авангарду» Яків Кріпак. До речі, «Авангард» із сімома очками перебуває на 15 місці.

То, можливо, Володимир Лютий таки має рацію?

Іван СУМНИЙ

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