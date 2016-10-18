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Володимир Гарматій – Гepoй Укpaїни! Посмертно…

18/10/2016 | Рубрика: Головні новини,Головне в номері,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

ГарматійПрезидент Петро Порошенко присвоїв звання «Герой України» командиру взводу управління гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 51 окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» тернополянину Володимиру Гарматію. Посмертно…

З червня 2014 року молодший лейтенант Гарматій брав участь у антитерористичній операції. Він очолював групу планування вогневого ураження противника. Проведена під його керівництвом робота дозволила забезпечити надійний захист підрозділів від раптового нападу противника як у базових таборах, так і на блок-постах.

«Вміле поєднання розумної ініціативи та бездоганної виконавчої дисципліни дали змогу вчасно і якісно виконати завдання з вогневого ураження противника.

25 липня 2014 року під час виконання бойового завдання молодший лейтенант Гарматій не зрадив державі і не відступив на територію Російської Федерації. Під час бою офіцер загинув», – пише президентський сайт.

Нагороду сина отримала з рук Президента мати Героя Оксана Гарматій.

«За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Гарматію Володимиру Михайловичу — молодшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться в Указі Президента України від 14 жовтня 2016 року.

Герой народився в селі Чернелів-Руський Тернопільського району. Навчався в місцевій школі та Великобірківській гімназії. Під час навчання в Тернопільському національному економічному університеті був активним учасником революції Гідності. У квітні 2014 року пішов в армію. Служив під Сєвєродонецьком. Оскільки Володя був надзвичайно чуйним, турботливим, аби рідні не переживали, у телефонних розмовах заспокоював їх. Мовляв, служить у Миколаєві, у нього все гаразд, а насправді недавно осколок снаряда потрапив у його мобілку. Майже 2 місяці Володя перебував у зоні АТО під Донецьком, а рідні і друзі нічого не знали.

На відзначення Володимира високою нагородою відгукнувся відомий український історик, заслужений працівник освіти України, доктор політичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ, учасник бойових дій на сході України Микола Лазарович. У своїй сторінці на Фейсбук він написав: «Виявляється, що ми з Володимиром Гарматієм не лише з того самого навчального закладу – Тернопільського національного економічного університету, а ще й однополчани! Це зобовʼязує мене просити керівництво ТНЕУ присвоїти нашому навчальному закладові ім’я Героя України Володимира Гарматія»!

Що ж, хороша ініціатива, і редакція «Свободи» повністю її підтримує.

 

 

 

 

 

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Автор: on 18/10/2016. Категорія: Головні новини, Головне в номері, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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