В”єтнам зацікавлений у співпраці

На Тернопільщині планують провести спільний українсько-в`єтнамський форум. Участь у ньому візьмуть представники бізнесу обох країн.

Відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі керівництва обласної державної адміністрації з Надзвичайним та Повноважним Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Й.В. пана Нгуєн Мінь Чі.

«Я надзвичайно радий, що я приїхав в Тернопільську область, яку ми давно знаєм і любим. Нас дуже тішить той факт, що відносини, які склались між нашими країнами, розвиваються. Ми будемо докладати зусиль, щоб наші ці відносини підтримувати і розвивати», – зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Й.В. пан Нгуєн Мінь Чі.

Голова обласної державної адміністрації Степан Барна повідомив, що пресдтавники делегації Республіки В’єтнам зацікавлені у реалізації інвестиційного проекту з будівництва підприємства по виробництву кави у Тернопільській області. Окрім цього, під час перемовного процесу досягнуто домовленість про придбання Бучацького маслосирзаводу у співвідношенні 50/50 українською та в’єтнамською сторонами. В подальшому продукцію планується експортувати у В’єтнам.

«Наше завдання – усунення перешкод. Я запевняю, що усі перешкоди на рівні області вже зняті. Більше того, ми готові сприяти інвксторам на рівні уряду», – запевнив Степан Барна.

Також очільник краю повідомив, що 26 жовтня 2016 року область відвідав підприємець з провінції Донг Най. Наразі він зацікавлений співпрацювати з нашими підприємцями щодо постачання фруктів у В’єтнам. До кінця листопада буде відправлено першу партію яблук на суму 200 тис. $ США.

Загалом, з 2001 року Тернопільщина активно співпрацює з провінцією Донг Най Соціалістичної Республіки В’єтнам. Правовою основою такого співробітництва є Рамкова угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Народним Комітетом провінції Донг Най Соціалістичної Республіки В’єтнам.

У рамках існуючої угоди побудовано 3 фабрики в’єтнамською компанією VIDONA у м. Тернополі. Це – виготовлення макаронних виробів; виробництво спортивного взуття; виробництво верхнього одягу.

Торговельний оборот товарами області з Соціалістичною Республікою В’єтнам у січні-серпні 2016 року склав 229 тис. дол. США, в тому числі

• експорт – 148 тис. дол. США,

• імпорт – 81 тис. дол. США.

До В’єтнаму з області експортувалась деревина та вироби з деревини, а основу імпорту (93,0%) з В’єтнаму склала продукція товарної групи кава, чай, прянощі.

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