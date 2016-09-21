Віктор ОВЧАРУК: «У час впровадження реформ вкрай важливим є обмін досвідом»

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук взяв участь у Всеукраїнській нараді-семінарі для представників органів місцевого самоврядування, яка відбувалася на Одещині під гаслом «Реформи впроваджуєте Ви!»

Тернопільщину також представляли голови районних рад: Монастириської – Володимир Данилюк, Підгаєцької – Ірина Баран, Чортківської – Віктор Шепета.

Загальна тематика заходу об’єдналася навколо актуальних питань впровадження децентралізації. Учасникам розповідали про оновлену нормативно-правову базу, її застосування, навчали налаштовувати комунікації, писати інфраструктурні проекти, налагоджувати співпрацю з міжнародними організаціями тощо.

До проведення навчань були залучені міжнародні проекти технічної допомоги, провідні експерти у галузі децентралізації та посадовці центральних органів влади.

– У час впровадження реформ, особливо такої кардинальної, як децентралізація, вкрай важливими є обмін досвідом, практичні аспекти, спілкування з фахівцями, вироблення спільних позицій з актуальних питань. Адже наше головне завдання полягає у тому, щоб органи місцевого самоврядування працювали на найвищому рівні, – зазначив Віктор Овчарук.

Під час наради представники районних та обласних рад озвучили пропозиції, що покращать функціонування роботи органів місцевого самоврядування.

– Учасники зійшлися на тому, що потрібно передати повноваження обласного управління Держгеокадастру щодо виділення земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, на районний рівень або рівень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, – додав Віктор Овчарук. – Була підтримана пропозиція при підготовці Державного бюджету на 2017 рік до розрахунків медичної й освітньої субвенції, крім коштів на виплату заробітної плати, обов’язково включати оплату енергоносіїв, передбачити державне фінансування пожежних бригад органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад тощо.

За словами очільника обласної ради, йшлося і про організацію відео-обговорення нової редакції проекту Закону «Про місцеве самоврядування», про необхідність проведення навчальних семінарів з написання проектів на фінансування з міжнародної технічної допомоги, зокрема, структурних фондів ЄС.

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