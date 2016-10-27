Віктор ОВЧАРУК: «Тернопільщина покаже приклад Україні в реформуванні медичної галузі»

В обласній університетській лікарні триває суттєва реконструкція. Із перебігом робіт голову обласної ради Віктора Овчарука ознайомив головний лікар цього комунального закладу Василь Бліхар.

За словами керівника лікарні, тривають роботи зі створення відділення невідкладної допомоги, яке відповідатиме світовим стандартам і щодо якості надання медичних послуг, і щодо транспортування хворих до відділення. Для цього будують спеціальну естакаду, як у кращих клініках Європи.

Водночас триває і реконструкція операційного блоку для створення кардіохірургічного центру з лабораторією ендоваскулярних досліджень. Тут будуть планова та ургентна кардіохірургічні операційні, а також ангіографічна, де використовуватимуть сучасне обладнання, яке надасть змогу підняти на сучасний рівень надання ургентної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарду та гострим коронарним синдромом. Це рятуватиме людей від раптових серцевих недуг.

Також у центрі буде створене відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок для кардіохірургічних пацієнтів. За словами головного лікаря Василя Бліхара, заплановано облаштувати окреме кардіохірургічне відділення на 20 ліжок.

– Тернопільщина покаже приклад Україні у реформуванні медичної галузі. Плани у нас – амбітні, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – У кардіохірургічному центрі робитимуть складні операції на серці. Такий медичний заклад вкрай необхідний, адже головна причина більшості смертей жителів Тернопільщини – серцево-судинні захворювання. У центрі буде встановлене сучасне обладнання, і хворим не потрібно буде їхати в інші області. Тим більше, у Тернополі чимало справді висококваліфікованих спеціалістів.

Нагадаємо, облаштування кардіохірургічного центру вартуватиме приблизно 40 мільйонів гривень. Більше половини цієї суми уже надіслала Тернопільська обласна рада. Решту коштів ще потрібно знайти.

Йде до завершення і будівництво сучасного лабораторного корпусу, який у перспективі стане лабораторним центром для усіх лікувальних закладів області.

– Такого центру немає у жодній області, – додав голова обласної ради. – Університетська лікарня вже має сучасне обладнання для здійснення найрізноманітніших лабораторних досліджень, удостоєна сертифікатів якості на такі дослідження. Пацієнтам не потрібно буде їхати у Тернопіль – аналізи забиратимуть на місці і доправлятимуть у лабораторію. Результати надсилатимуть через Інтернет. Економія коштів обласного бюджету та грошей жителів області, якість наданих послуг – це ті переваги, які є очевидними.

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