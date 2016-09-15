Віктор ОВЧАРУК: «Сучасна діагностика – важливий аспект покращення медичних послуг»

У Тернополі планують реалізувати один із найпотужніших проектів у галузі медицини – створення сучасного діагностичного центру, аналогів якого немає у жодній області. Такими є результати поїздки голови обласної ради Віктора Овчарука, головного лікаря Тернопільського онкологічного диспансеру Леоніда Шкробота та представників Тернопільського медуніверситету у місто Замосць (Польща). За словами очільника облради, поляки готові здійснювати інвестиції в медицину області, а саме – в галузь діагностики онкологічних захворювань.

Позитивний приклад створення сучасного діагностичного центру тернопільська делегація побачила у шпиталі Петра і Павла в Замості. Лікарня частину території надала в оренду приватній компанії, яка збудувала центр із новими сучасними методами діагностики та найновітнішим обладнанням.

– Такий метод діагностування не шкідливий для пацієнтів, – наголосив Віктор Овчарук. – В організм людини вводять спеціальну речовину, а згодом сканують апаратом, схожим на комп’ютерний томограф. Суть у тому, що ця речовина заповнює пухлини та метастази, що дає можливість лікарям виявити усі вогнища хвороби й обрати правильний метод лікування.

На думку Віктора Овчарука, такий діагностичний центр повинен працювати на території онкодиспансера.

– Це комунальний спеціалізований заклад. Але щоб позитивно вирішити це питання, потрібно ознайомити із проектом депутатів обласної ради. Переконаний, вони пересвідчаться у необхідності такого центру, – наголошує Віктор Овчарук. – Як тільки земельна ділянка буде визначена, інвестор готовий розпочинати роботи. Схожого діагностичного центру немає в Україні, тож до тернопільського зможуть звертатися не тільки жителі області, а й усієї країни.

Тернопільська делегація побачила ще один цікавий напрямок роботи польської клініки – ліквідація новоутворень за допомогою кіберножа (CyberKnife). Це лінійний прискорювач, вмонтований у роботизовану «руку», який впливає тільки на тканини пухлини, обертаючись навколо неї та опромінюючи її з усіх боків.

Саме такий сучасний апарат також планують встановити у Тернополі. Адже використання кіберножа за ранньої діагностики дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

– Можливо, подібні плани комусь видаються нереальними, але я вірю, що такий центр діятиме в Тернопільській області. І обласна рада буде над цим працювати. Адже сучасна діагностика – один з найважливіших аспектів покращення надання медичних послуг, – додав Віктор Овчарук.

Наразі сторони готують проект меморандуму, після чого заплановано підписання намірів про співпрацю.

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