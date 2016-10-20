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Віктор ОВЧАРУК: «Створення сучасного діагностичного центру буде значним кроком у розвитку медицини»

20/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

190003 Наразі підписано протокол про наміри щодо створення сучасного діагностичного центру в галузі онкології.

Документ підписали голова обласної ради Віктор Овчарук, головний лікар Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру Леонід Шкробот і президент  NU-MED Центру діагностики та онкологічної терапії у Замості (Польща) Кшиштоф  Урбаняк.

– Створення сучасного діагностичного центру буде значним кроком у розвитку медицини області, – наголосив під час зустрічі Віктор Овчарук. – Аналогічний центр діє у Замості, тернопільська делегація мала можливість ознайомитися з його роботою, застосуванням нових методів діагностики і лікування онкологічних захворювань. А залучення до проекту комунальної установи та іноземних партнерів може стати хорошим прикладом співпраці між українськими та польськими медиками на принципах державно-приватного партнерства.

Створення центру вимагатиме належно підготовлених фахівців, зазначив також очільник обласної ради і додав, що у цьому напрямку вже зроблено перші кроки.

– У травні було підписано угоду про співпрацю між польською медичною компанією «NU-MED GROUP S.A»  і Тернопільським державним медичним університетом, – розповів Віктор Овчарук. – Науковий персонал кафедри онкологiї, променевої діагностики i терапії та радiацiйної медицини університету зможе стажуватися і підвищувати свою кваліфікацію у клініках променевої терапії «NU-MED GROUP S.A». З часом студенти медичного університету також матимуть можливість проходити виробничу практику на базі онкологічного шпиталю імені Папи Іоанна Павла ІІ в м. Замості.

В. Овчарук також звернув увагу польських колег на те, що і Тернопільська обласна рада й обласна державна адміністрація приділяють значну увагу питанням покращення умов надання медичної допомоги населенню області та підвищення її якості.

Нагадаємо: щороку на Тернопільщині реєструють 5-7 тисяч нових випадків захворюваності на онкопатологію.

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Автор: on 20/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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