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Віктор ОВЧАРУК: «Обласна рада зацікавлена у раціональному використанні надр»

14/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

27071Про це голова обласної ради наголосив під час роботи традиційної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яка відбувається у Трускавці, що на Львівщині. «Надрокористування – архіважливе питання, – зазначив Віктор Овчарук. – Адже йдеться про пожвавлення одного із основних секторів економіки держави загалом і Тернопільщини зокрема, створення нових робочих місць і надходження до державного та місцевих бюджетів.

Віктор Овчарук загострив увагу на встановленні ефективного контролю за надрокористуванням та недопущенні нелегального використання природних багатств.

Органи місцевого самоврядування готові співпрацювати з надрокористувачем, який буде вкладати кошти і візьме на себе соціальні зобов’язання перед місцевими громадами. Такі приклади спільної співпраці у нас уже є.

Для покращення ситуації у сфері надрокористування, легалізації використання надр, спрощення та децентралізації дозвільних процедур тернопільська делегація запропонувала:  з метою створення єдиної актуалізованої бази даних про родовища та прояви корисних копалин України організувати проведення їх інвентаризації спеціалізованими геологічними підприємствами; для активізації процесу легалізації використання надр забезпечити оперативний розгляд документів, які подають суб’єкти господарювання для одержання спеціалізованих дозволів;  опрацювати механізм виконання вимог Закону ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі” при погодженні дозволів на спеціальне водокористування землевласникам і землекористувачам, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, тощо.

Запропоновано також внести зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, а саме: 1. Пункт 22 привести у відповідність до вимог Закону України ,,Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,, і викласти у такій редакції: ,,Дія дозволу може бути призупинена або зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС за рішенням суду у разі: 1) порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом; 2) виникнення внаслідок проведення робіт, пов’язаних з використанням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров’ю працівників або населення; 3) наявності заборгованості зі сплати податків та зборів; 4) невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища”.

Для забезпечення відкритості дозвільних процедур пунктом   25 передбачити включення до складу комісії з питань надрокористування представників громадських асоціацій, об’єднань, організацій у сфері охорони довкілля та використання надр.

Пункт 27 викласти в редакції: ,,Орган з питань надання дозволу для геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування корисних копалин продовжує строк дії дозволів за результатами проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів”, оскільки висновки спеціалізованих державних геологічних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органу з питань надрокористування, в разі потреби мають отримуватись самим органом.

«Важливим питанням, на нашу думку, є проведення роботи, спільно з Держгеокадастром України щодо ініціативи внесення змін до земельного законодавства про порядок відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності чи користуванні, для потреб, пов’язаних з видобування корисних копалин, запаси яких затверджені в установленому порядку, – наголосив Віктор Овчарук. – А також заборони вилучення земельних ділянок, на яких є затверджені запаси корисних копалин, для цілей, не пов’язаних з користуванням надрами».

У конференції також взяли участь депутат Богдан Яциковський та начальник відділ з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної політики, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради Ірина Шумада.

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Автор: on 14/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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