Віктор Овчарук: «Обласна рада сприятиме організаціям, які опікуються хворими дітьми»

На цьому наголосив очільник обласної ради під час зустрічі з представниками Товариства допомоги дітям з особливими потребами «Крок за кроком» з міста Замосць (Польща).

Гості прибули на Тернопільщину на запрошення обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у рамках польсько-українського проекту «Рівним кроком».

– Ваша ініціатива передати досвід багатопрофільної реабілітації дітей з обмеженими можливостями реабілітаційним центрам Тернопільщини заслуговує тільки на велику подяку, – зазначив Віктор Овчарук. – Переконаний, що вам спільно з українськими партнерами вдасться зреалізувати проект зі створення центру для дітей з обмеженими можливостями у Кременці. З боку обласної ради можу гарантувати підтримку та сприяння у ваших добрих намірах.

Після зустрічі відбулося підписання угоди про співпрацю між Тернопільською обласною радою, її комунальною установою «Тернопільський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», Тернопільським навчально-реабілітаційним центром та Товариством допомоги дітям з обмеженими можливостями «Крок за кроком» (м. Замость, Республіка Польща).

Польські представники повідомили, що мають 25-річний досвід роботи в Польщі, а волонтери та тренери отримали відповідні знання в Бельгії і бажають поділитися ними з партнерами на Тернопільщині.

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