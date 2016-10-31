Військовий комісар не скористався правом внесення застави

Тернопільський обласний військовий комісар Володимир Катинський, якого нещодавно затримали на отриманні хабара, залишиться під вартою два місяці, адже правом на внесення застави він не скористався.Інформацію про це підтверджують у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Нагадаємо, 20 жовтня Шевченківський районний суд Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Західного регіону України та обрав військовому комісару Тернопільського обласного військового комісаріату полковнику Катинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з визначенням застави у розмірі 2 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 18 жовтня 2016 року слідчий відділ військової прокуратури Західного регіону України, військова прокуратура Тернопільського гарнізону за матеріалами та спільно із відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Тернопільській області задокументувала факт отримання хабара комісаром, пише Галас. Неправомірну вигоду в розмірі 260 тис. грн. призначалася за сприяння у призначенні військового комісара Борщівського РВК Тернопільщини підполковника В. на посаду та нестворення перешкод у службовій діяльності. Корупціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 66 тис. грн.

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