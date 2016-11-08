Відсьогодні кожна четверта пісня на радіо звучатиме українською

В Україні набув чинності закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.

З 8 листопада кожна четверта пісня лунатиме державною мовою.

Відповідний закон прийняли 16 червня. Його підтримали 268 народних депутатів.

Закон встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою від загального обсягу.

Квоту 25% встановили для телерадіоорганізацій, в чиєму ефірі музичні твори на мовах Євросоюзу становлять не менш як 60%.

Мовлення кожної телерадіоорганізації має становити національний аудіовізуальний продукт не менш ніж на 50%.

За невиконання цих вимог телерадіоорганізаціям загрожує штраф у 5% від загальної суми ліцензійного збору.

Джерело: gazeta.ua

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