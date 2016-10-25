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Відроджуються цукрові заводи

25/10/2016 | Рубрика: Новини |

цукор 3У рамках робочої поїздки в Гусятинський район голова облдержадміністрації Степан Барна відвідав Хоростківський цукровий завод. Підприємство нещодавно розпочало роботу після дворічного простою і є третім цукровим заводом на Тернопільщині, роботу якого вдалося відновити.

За словами голови ОДА, ключовим моментом у тому, що в області стабільніше починають працювати промислові підприємства є те, що місцеві жителі отримують роботу. А отже, не мають потреби виїжджати за кордон. Середня заробітна плата в поточному сезоні на Хоростківському ТОВ «Компанія «Галичина цукор» становить 6 тис. грн.

Окрім того, важливим позитивним фактором для області є сплата підприємством податків у місцевий бюджет. Як повідомив директор виробництва Анатолій Музикант, з травня по жовтень 2016 року було сплачено в місцевий бюджет 1,3 млн. грн.  податку, а за жовтень планується сплатити ще близько 700 тис. грн. На фонд заробітної плати цьогоріч уже спрямовано близько 6 млн. грн., ще 3,9 млн. грн. становлять нарахування тільки за жовтень.

Отримавши можливість вести бізнес у комфортних умовах, підприємці готові до участі в співфінансуванні інфраструктури району. Зокрема, досягнуто попередньої домовленості у спрямуванні коштів на ремонт вул. Заводської у Хоросткові.

Загалом розвиток переробної галузі облдержадміністрація  розглядає як один із пріоритетних напрямків. Незважаючи на те, що регіон традиційно вважався аграрним – відродженню старих і впровадженню нових потужностей приділяється значна увага. Так, за останні два роки регіон зробив багато кроків, аби повернути собі «цукрову» славу.

Із семи цукрових заводів області, за 2015-2016 роки вдалося відновити три. Станом на жовтень 2016 року працюють заводи у Чорткові (ТОВ «Радехівський цукор»), Хоросткові та Збаражі (ТОВ «Компанія «Галичина цукор»). Незабаром розпочне роботу цукровий завод у смт. Козова (ТОВ «Компанія «Галичина цукор»). У найближчих планах – аби запрацювали решта заводів, які наразі простоюють.

Тішить і цьогорічний урожай цукрових буряків, який аграрії оцінюють як «вище середнього». За даними департаменту агропромислового розвитку ОДА, станом на 18 жовтня в Тернопільській області зібрали 366 тис. тонн цукрового буряка – це 44 відсотки площ збирання. За прогнозами мають зібрати понад 900 тис. тонн.

Заводи регіону очікують виробити 155 тис. тонн цукру, а це на 20 відсотків більше ніж минулого року. Станом на 18 жовтня три цукрозаводи виробили 80,6 тис. тонн цукру, що на 48,4 відсотка більше ніж 2015-го. Цьогоріч цукровий буряк розпочали збирати швидше, також експерти відзначають і вищу цукристість культури.

Стабільна робота промислових підприємств матиме синергетичний ефект, переконане керівництво області. Адже податок, який залишатиметься на місцях, буде спрямований на розвиток інфраструктури, ремонт та будівництво нових соціальних об’єктів. До прикладу, поповнення районних бюджетів за рахунок роботи цукрових заводів у Збаразькому та Гусятинському районах перевищує 1 млн. грн. у кожному із районів.

 

 

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Автор: on 25/10/2016. Категорія: Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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