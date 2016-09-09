Відро з яблуками

09/09/2016 | Рубрика: Господар,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини |

images (2)Купив чоловік собі новий будинок – великий, красивий – і сад з фруктовими деревами біля нього. А поруч у старенькій хатині жив заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати йому настрій: то сміття під ворота підкине, то ще якусь гидоту накоїть.

Якось прокинувся чоловік у хорошому настрої, вийшов на ганок, а там – відро зі сміттям. Він викинув сміття, відро вичистив до блиску, назбирав у нього найбільших стиглих і смачних яблук та й пішов до сусіда.

Той, почувши стукіт у двері, злорадно подумав: «Нарешті я дістав його!» Відчинив двері, надіючись на скандал, а натомість побачив відро з яблуками і почув:

– Хто чим багатий, той тим і ділиться!

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Автор: on 09/09/2016. Категорія: Господар, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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