Відро з яблуками

Купив чоловік собі новий будинок – великий, красивий – і сад з фруктовими деревами біля нього. А поруч у старенькій хатині жив заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати йому настрій: то сміття під ворота підкине, то ще якусь гидоту накоїть.

Якось прокинувся чоловік у хорошому настрої, вийшов на ганок, а там – відро зі сміттям. Він викинув сміття, відро вичистив до блиску, назбирав у нього найбільших стиглих і смачних яблук та й пішов до сусіда.

Той, почувши стукіт у двері, злорадно подумав: «Нарешті я дістав його!» Відчинив двері, надіючись на скандал, а натомість побачив відро з яблуками і почув:

– Хто чим багатий, той тим і ділиться!

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