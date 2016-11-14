Відкрито пункти обігріву

В області створено 76 пунктів обігріву. Також на найбільш проблемних ділянках розгорнуто два мобільних пункти обігріву – Кам’янки та Добре Поле.

Також, як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Тернопільській області, оперативну допомогу подорожуючим надають районні лікарні. Там при потребі забезпечують харчування та нічліг. Також громадяни можуть звертатися у пожежно-рятувальні підрозділи, де їм буде надана необхідна допомога.

На дорогах Тернопільщини працює 125 одиниць спецтехніки Служби автомобільних доріг, також до ліквідації наслідків негоди залучено транспорт ДСНС, сільгосппідприємств та приватних установ.

За останні години відновлено електропостачання у 21 населеному пункті. Станом на 21 годину 13 листопада знеструмленими залишаються 283 населених пункти, однак з 6 години ранку 14 листопада рятувальники продовжили відновлювальні роботи.

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