ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОРОШЕНКА П.О.

Шановний пане Президенте!

Звертаємося до Вас, як Гаранта Конституції України, з проханням захистити колектив Тернопільської обласної газети «Свобода» від протиправних дій членів партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни та голови обласної ради Віктора Овчарука, які своїми рішеннями гальмують проголошений Вами курс на реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Намагання цих посадових осіб перешкодити реалізації у Тернопільській області положень Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», на наше глибоке переконання, є брутальним порушенням українського законодавства та неповага до Вас особисто як Президента Української держави, так і засновника політичної сили.

Так, 22 вересня 2016 року на сесії обласної ради з порушенням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», без повідомлення колективу, нехтуючи його думкою, кулуарно, в результаті політичної змови, було призначено нового головного редактора газети «Свобода». Ми впевнені, що це незаконне рішення буде оскаржене у судовому порядку!

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що експерти, медіаюристи, у тому числі з Національної спілки журналістів України та Адміністрації Президента України, одностайні у тому, що Тернопільська обласна державна адміністрація ДОта Тернопільська обласна рада порушили законодавство України.

Органи влади, які виступали засновниками друкованого засобу масової інформації, не мають права втручатися в роботу видання, якщо розпочато процес роздержавлення, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Інформуємо, що 26 квітня 2016 року голова обласної державної адміністрації Степан Барна підписав розпорядження №243-од «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є обласна державна адміністрація», яким заявлено про вихід Тернопільської ОДА з числа засновників газети. 31 травня 2016 року Тернопільська обласна рада рішенням №175 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Свобода» та редакції газети, співзасновником яких є Тернопільська обласна рада» також вийшла зі складу засновників редакції газети «Свобода». Підпунктом 3 пункту 1.1. цього рішення виконуючого обов’язки редактора газети «Свобода» Лисевича Михайла Васильовича наділено повноваженнями на ведення переговорів і укладення угод між трудовим колективом та співзасновниками – Тернопільською обласною радою і Тернопільською обласною державною адміністрацією, представляти інтереси трудового колективу редакції газети «Свобода» з інших питань, пов’язаних з реформуванням газети «Свобода» та редакції газети. З моменту набуття чинності Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» органи місцевого самоврядування позбавлені права призначати керівників комунальних друкованих ЗМІ. Відповідні зміни внесено в Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тепер п.7. ст.43 передбачає, що на пленарних засіданнях сесій обласної ради можна приймати виключно рішення щодо заснування аудіовізуальних (електронних) ЗМІ відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників. Таким чином, станом на 22 вересня 2016 року до компетенції Тернопільської обласної ради не входить питання про призначення чи увільнення керівників комунальних ЗМІ. Зміни внесено і в Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Статтю 8 доповнено новим положенням: «Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих ЗМІ». Ні до моменту реформування газети «Свобода», ні у попередні роки на вакантну посаду головного редактора редакції газети «Свобода» не було оголошено конкурс, як це було з аналогічними посадами в інших комунальних закладах та підприємствах. На нашу думку, така норма мала би діяти, якби право призначати керівника друкованого комунального ЗМІ було збережено за обласною радою. Сесія Тернопільської обласної ради вносила та розглядала питання про зміну керівника газети з грубим порушення норм регламенту обласної ради. Новий головний редактор, за якого проголосували 40 депутатів обласної ради, не має журналістського і редакторського досвіду, не запропонував депутатам свого бачення розвитку газети, в тому числі, на стадії роздержавлення. На сесії 22 вересня не було заслухано звіт про роботу попереднього керівника і навіть не названо причину його увільнення від виконання обов’язків головного редактора. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна надав погодження на призначення нового керівника обласної газети на основі листа голови Тернопільської міської організації Конгресу українських націоналістів, чим порушив норми закону. Адже листи будь-яких громадських організацій, політичних партій, читачів тощо не можуть бути підставою для зміни (звільнення) редактора, оскільки Кодекс законів про працю не передбачає вказаних підстав як причин для звільнення редактора.

Трудовий колектив «Свободи» визначив Михайла Лисевича особою, уповноваженою представляти інтереси редакції в процесі реформування. Також трудовий колектив одноголосно підтримує Михайла Лисевича на посаді редактора видання, як професійного та компетентного керівника, і направив до обласної ради відповідне звернення.

Нагадаємо також, що до Дня Конституції України Ви відзначили редактора газети «Свобода» Лисевича Михайла Васильовича високим званням «Заслужений журналіст України». Однак минуло три місяці, а відзнаку досі не вручено номінантові!

Цим відкритим зверненням просимо Вас, пане Президенте, особисто втрутитися у ситуацію, що загрожує свободі слова в Україні. Вимагаємо вжити невідкладних заходів впливу на керівників області, які відкрито демонструють неповагу до українських законів, чим підривають довіру до інститутів влади та Вас особисто.

Звертаємося до всієї журналістської спільно виступити єдиним фронтом проти згортання в Україні демократичних цінностей та зазіхань на свободу слова!

Слава Україні!

З повагою, колектив редакції газети «Свобода»

27 вересня 2016 року

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