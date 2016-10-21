Відбулася акція «Stop Putin’s war!»

З ініціативи Національного руху «ДІЯ» («Державницька ініціатива Яроша») на Театральному майдані Тернополя відбулася акція «Stop Putin’s War in Ukraine».

Як розповів полковник ВО «Тризуб» та громадський діяч:

– Ми вимагаємо консолідації української влади, політикуму і громадськості задля перемоги над російською агресією на сході України та в Криму, відновлення територіальної цілісності України. Не обмежуватися лише діяльністю місії ОБСЄ, а також залучити до миротворчого процесу керівництво США, Канади, країн Європи та України у переговорних процесах з Росією. Вимагаємо присутності спостережної місії ОБСЄ 24 години на добу, сім днів на тиждень та забезпечення її перебування на всій ділянці українсько-російського кордону. Вимагаємо від уряду Російської Федерації звільнення усіх громадян України, українських військових, яких незаконно утримують під арештом як на території Росії, так і в Криму та на окупованій території Донбасу за сфабрикованими і політично невмотивованими звинуваченнями, – розповів полковник ВО «Тризуб» та громадський діяч, член Національного руху «ДІЯ» Євген Філь.

Координатор організації в Тернопільській області Дмитро Гайдуцький зазначив, що 14 жовтня акція «Stop Putin’s War in Ukraine» проходила у майже 100 містах понад 30 країн світу:

– В день, коли вся Україна відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці, а наші воїни приймають вітання з Днем захисника України, українці об’єдналися, щоб нагадати цивілізованому світові про війну на сході нашої країни. Приємно, що до акції в Тернополі приєдналися бійці, офіцери, волонтери та громадські організації націоналістичного спрямування. Нині весь світ ще раз дізнається про прагнення українців мати власну незалежну соборну Україну. А для досягнення мети ми маємо зупинити агресивну політику Москви!

Також перед присутніми виступили голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка офіцерів України» Олександр Варакута, координатор громадського об’єднання «Схід та Захід єдині» по Західній Україні Василь Конько й інші громадські активісти.

На завершення акції Олександр Варакута вручив Євгенові Філю, як одному із засновників у 1991 р. Національної гвардії України на Тернопільщині, нагрудний знак «25 років Спілці офіцерів України».

До акції також долучилися обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану, Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», громадські організації «Автомайдан Тернопіль», «Українська спілка Автомайдан», «Об’єднання бойових побратимів».

Прес-служба НР «ДІЯ» в Тернопільській області

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