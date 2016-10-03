Від прибутку залежатиме допомога на дитину одиноким матерям

Систему виплат фінансової допомоги самотнім матерям урядовці змінять з нового року.‭ ‬За‭ ‬15‭ ‬років кількість матерів в такому статусі зросла в‭ ‬22‭ ‬рази.‭ ‬Чиновники кажуть,‭ ‬що багато неповноціних сімей,‭ ‬таким чином безпідставно отримують бюджетні гроші. ‭Без сумніву можна сказати,‭ ‬що держава зобов’язана дбати про всіх своїх громадян.

‭ ‬Особливо,‭ ‬повинна підтримувати тих,‭ ‬хто справді потребує допомоги,‭ –‬ повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на зустрічі з регіональними журналістами‭ ‬26 вересня‭ ‬2016‭ ‬року.

Однак,‭ ‬як‭ ‬каже міністр,‭ ‬в Україні багато людей зловживають виплатами.‭ ‬За останні‭ ‬15‭ ‬років кількості самотніх матерів зросла в‭ ‬22‭ ‬рази.‭ ‬Тобто,‭ ‬відбувся не природній ріст кількості матерів такого статусу. ‭За статистичними даними,‭ ‬кожна п’ята дитина в Україні батька немає.‭ ‬Тобто,‭ ‬вона народжується поза шлюбом,‭ –‬ каже Андрій Рева.‭ –‬ Як наслідок,‭ ‬в Україні виник унікальний інститут громадянського шлюбу.‭ ‬Це можна пояснити лише тим,‭ ‬що батьки часто свідомо не укладають офіційний шлюб,‭ ‬щоб отримати додаткові виплати з держказни. Коли сім’я класична,‭ ‬то держава платить допомогу при народженні дитини,‭ ‬і все,‭ ‬продовжує міністр.‭ ‬Якщо батько відсутній,‭ ‬то держава додатково виплачує кошти,‭ ‬так би мовити,‭ ‬за не укладений шлюб. ‭На рівні з тіньовою економікою,‭ ‬тіньовою зайнятістю,‭ ‬в Україні виник інститут тіньової сім’ї.‭ ‬Це означає що держава підтримує одиноких матерів не в правильний спосіб,‭ ‬який не веде до вирішення проблеми.‭ ‬Навпаки,‭ ‬стимулює зовсім інші небезпечні процеси,‭ –‬ каже міністр. Тому,‭ ‬враховуючи таку незрозумілу динаміку,‭ ‬Міністерство соціальної політики пропонує змінити систему виплати соціальної допомоги одиноким матерям з нового року. ‭У поданих із проектом бюджету законах на‭ ‬2017‭ ‬рік не передбачено скасування виплат одиноким матерям.‭ ‬Однак,‭ ‬я вважаю,‭ ‬що має бути дискусія в суспільстві щодо цієї серйозної проблеми,‭ –‬ наголошує міністр соцполітики.‭ –‬ Ми мусимо шукати інші методи і можливості підтримки одиноких матерів.‭ ‬У нас є відповідні пропозиції і ми готові їх винести на суд громадськості. За словами міністра соцполітики,‭ ‬чиновники вже зробили перший крок у реформуванні цієї сфери.‭ ‬З початку цього року,‭ ‬розмір виплати прив’язали до доходу одинокої матері.‭ ‬Чим більше заробляє одинока мати,‭ ‬тим менший розмір виплати їй призначають,‭ ‬або взагалі не виплачують.

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