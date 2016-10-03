Від прибутку залежатиме допомога на дитину одиноким матерям

Систему виплат фінансової допомоги самотнім матерям урядовці змінять з нового року. За 15 років кількість матерів в такому статусі зросла в 22 рази. Чиновники кажуть, що багато неповноціних сімей, таким чином безпідставно отримують бюджетні гроші. Без сумніву можна сказати, що держава зобов’язана дбати про всіх своїх громадян.
Особливо, повинна підтримувати тих, хто справді потребує допомоги, – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на зустрічі з регіональними журналістами 26 вересня 2016 року.
Однак, як каже міністр, в Україні багато людей зловживають виплатами. За останні 15 років кількості самотніх матерів зросла в 22 рази. Тобто, відбувся не природній ріст кількості матерів такого статусу. За статистичними даними, кожна п’ята дитина в Україні батька немає. Тобто, вона народжується поза шлюбом, – каже Андрій Рева. – Як наслідок, в Україні виник унікальний інститут громадянського шлюбу. Це можна пояснити лише тим, що батьки часто свідомо не укладають офіційний шлюб, щоб отримати додаткові виплати з держказни. Коли сім’я класична, то держава платить допомогу при народженні дитини, і все, продовжує міністр. Якщо батько відсутній, то держава додатково виплачує кошти, так би мовити, за не укладений шлюб. На рівні з тіньовою економікою, тіньовою зайнятістю, в Україні виник інститут тіньової сім’ї. Це означає що держава підтримує одиноких матерів не в правильний спосіб, який не веде до вирішення проблеми. Навпаки, стимулює зовсім інші небезпечні процеси, – каже міністр. Тому, враховуючи таку незрозумілу динаміку, Міністерство соціальної політики пропонує змінити систему виплати соціальної допомоги одиноким матерям з нового року. У поданих із проектом бюджету законах на 2017 рік не передбачено скасування виплат одиноким матерям. Однак, я вважаю, що має бути дискусія в суспільстві щодо цієї серйозної проблеми, – наголошує міністр соцполітики. – Ми мусимо шукати інші методи і можливості підтримки одиноких матерів. У нас є відповідні пропозиції і ми готові їх винести на суд громадськості. За словами міністра соцполітики, чиновники вже зробили перший крок у реформуванні цієї сфери. З початку цього року, розмір виплати прив’язали до доходу одинокої матері. Чим більше заробляє одинока мати, тим менший розмір виплати їй призначають, або взагалі не виплачують.
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