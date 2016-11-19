Від конкурсу юних – до інтелекту держави

Днями стартував ХІ обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки, приурочений Дню Гідності і Свободи. Двадцять учасників, які взяли участь у конкурсі, розв’язували складні завдання з програмування, WEB-дизайну та офіс- менеджменту.

Обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя у навчальних класах та лабораторіях прийняли вісім команд з області, міста Тернополя та Галицького коледжу ім. В.Чорновола. Учасників конкурсу привітали: в.о. начальника управління освіти і науки ОДА Г.В. Зварич, директор Центру науково-технічної творчості Й.І. Кохан, завідувач відділу профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ТНТУ І.П. Равлів, голова журі доцент Ю.Б. Гладьо, завідувач відділу інформатики, науки і техніки згадуваного центру О.С.Кривокульський. Компетентне журі оцінило знання конкурсантів і визначило переможців конкурсу. Перше місце виборола команда Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола; друге – юні інформатики із с. Васильківці Гусятинського району. На третьому місці команди Кременецького району та комунального закладу Тернопільської міськради “Станція юних техніків”. В особистому заліку перемогли в номінаціях: “Офіс–менеджмент”: І місце здобула Марія Мельник, учениця 11 класу спеціалізованої школи с. Васильківці Гусятинського району; II місце – Анастасія Тимчишин, студентка групи К-27 Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола; III місце розділили Владислав Поліщук, учень 11 класу Кременецького НВК “Гімназія – ЗОШ І ст.” і Тарас Кобець студент ІІ курсу групи 27 Кременецького педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка. У “Програмуванні” три призові місця відповідно посіли Микола Заярний, вихованець Комунального закладу Тернопільської міської ради “Станція юних техніків”; Дмитро Сорока студент групи К-27 Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола і Тимошенко, вихованець гуртка “Основи web-технологій” Кременецького районного центру дитячої творчості. Серед конкурсантів з “WEB-дизайну” три перші місця відповідно посіли Павло Тимошенко, вихованець гуртка “Основи web-технологій” Кременецького районного центру дитячої творчості; Денис Ситник, учень 9 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст. с. Васильківці Гусятинського району та Ігор Нищота, студент Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола. Вітаємо переможців і віримо, що вони згодом гідно поповнять інтелектуальний потенціал держави.

Віктор ГЛАДКИЙ

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