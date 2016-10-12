Від грипу найперше бережіть малих дітей

Щорічно епідемія грипу в Україні ставить під загрозу життя тисяч людей. Який прогноз захворюваності цього року, коли почнеться сезон грипу, і хто потрапляє в групу ризику?

Із настанням осінніх холодів почався сезон застудних захворювань. У Центрі грипу та ГРВІ повідомили, що триватиме він до травня 2017 року. А появи грипу на території України варто очікувати до зими. У грудні рівень захворюваності почне зростати, а пік епідемії в країні прогнозують орієнтовно на другу половину січня – початок лютого 2017 року. Можливий спалах епідемії в новорічні свята.

Цього року на території України очікується новий штам вірусу грипу Н3N2 «Гонконг». Вперше цей штам з’явився в Гонконгу в 2014 році. Східний грип дуже небезпечний через відсутність до нього імунітету в українців. За інтенсивністю Н3N2 перевершує торішній каліфорнійський вірус Н1N1. Таким чином, кількість хворих на грип в Україні може бути більшою, порівняно з епідемією січня-лютого 2016, однак цей штам не призведе до серйозних ускладнень. На відміну від Н1N1, який був найбільш небезпечним для дорослих молодих людей, вірус «Гонконг» вражає, передусім, людей похилого віку, маленьких дітей і школярів. У групі ризику – діти, народжені після 2008 року, організм яких не стикався з цим штамом. Вони мають бути захищені якнайретельніше. Про це повідомила завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко.

У разі зараження вірусом у них можуть виникнути ускладнення у вигляді пневмонії. Також до епідемії грипу «Гонконг» будуть схильні люди похилого віку від 65 років, особливо ті, хто страждає на хронічні захворювання. Серед можливих ускладнень після грипу для цієї групи ризику – бронхіт, пневмонія, серцево-судинні захворювання.

Як захиститися від епідемії? Найбільш дієвим способом профілактики майбутньої епідемії грипу в Україні 2016-2017 лікарі називають вакцинацію. Цього року у складі вакцини є наступні штами, поява яких найбільш імовірна взимку: мутована форма вірусу «Гонконг» (Н3N2) 2014 року; мутована форма вірусу «Каліфорнія» (H1N1) 2009 року; вірус форми В «Брісбен» 2008 року. Щеплення потрібно зробити не пізніше середини листопада, через те, що імунітет до вірусу після вакцинації виробляється протягом 2-3 тижнів. У першу чергу вакцинацію рекомендують провести медичним працівникам, водіям громадського транспорту, вчителям і вихователям, працівникам торгівлі. Серед стандартних профілактичних заходів для боротьби з грипом – загартовування, вживання вітамінів С і D, дотримання правил особистої гігієни, регулярне вологе прибирання в квартирі. З початку сезону захворювань слід також уникати великих скупчень людей, користуватися антисептичними засобами після відвідування громадських місць і транспорту, триматися на відстані не менше 1,5 метра від людей, які кашляють або чхають.

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