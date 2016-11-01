Від безробіття порятує… тютюн

Незабаром майже 2 тисячі жителів Борщова й навколишніх сіл удуть працевлаштовані у галузі вирощування тютюну. Культура не нова, а добре забута стара. Для багатьох трудівників сіл Заліщицького, Борщівського, Чортківського, Монастириського, Бучацького районів саме вирощування та сушіння тютюну колись приносило статки у родину.

За словами директора підприємства Олексія Сави, після майже десяти років запрацював єдиний в Україні завод ферментизації тютюну. Відновлено 20 і закуплено 30 спеціальних сушарок, виконано весь комплекс робіт, відповідно до Державних стандартів якості сировини. Уже сьогодні на полях району і особистих підсобних господарств зайняті майже 300 чоловік, які працюватимуть з березня по листопад.

Вирощування тютюну має перспективу отримувати якісну й недорогу сировину, а також допоможе вирішити проблему безробіття, зокрема людей старшого віку, які зможуть отримати суттєвий додаток до мізерних пенсій.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ

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