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Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ: «Жодної комунальної аптеки ніхто не закриватиме!»

08/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

825Останніми місяцями тема щодо комунальних аптек набрала неабиякого резонансу. У кількох районних ЗМІ розповідалося про те, що обласна рада має намір закрити комунальні аптеки. Мовляв, завідуючих у примусовому порядку змушують писати заяви на звільнення або вступати в так зване  аптечне об’єднання, а аптеки планують перетворити на звичайні кіоски з ліками. Завідуючі били на сполох, зверталися за допомогою до депутатів районних рад, громадських активістів. Писали скарги в обласну раду, до Президента та Прем’єр-міністра тощо. Всіляко намагалися відстояти свої права.

Натомість депутати обласної ради переконують, що вони своїми діями прагнуть лише навести лад в підпорядкованих їм аптечних закладах області. Адже комунальні аптеки належать саме громаді області, і кому, як не обласній раді, тримати їх під контролем.

Тож ми вирішили звернутися до першого заступника голови обласної ради, голови Тернопільської обласної організації партії «Батьківщина» Василя Деревляного за чіткими роз’ясненнями, що за реорганізація проводиться  і які плюси та мінуси згаданого аптечного об’єднання.

– Василю Тимофійовичу, як  виникла проблема з комунальними аптеками?

– Більшості депутатського скликання нинішньої обласної ради не байдужа доля комунальних аптек. Адже знаємо, що раніше в області таких було 45. А коли прийшла наша каденція, їх залишилося лише 15. Тобто, ці аптеки в різний спосіб були продані, доведені до банкрутства. Та найголовніше, слід пам’ятати, що вони – комунальна власність обласної ради та громади області. Тож повинні функціонувати. Адже, на відміну від приватних, комунальні аптеки мають право відпускати ліки за безкоштовними рецептами, продавати наркотичні засоби тощо. Дуже шкода, що попередні скликання довели комунальні аптеки до такого стану, у якому вони перебувають сьогодні. Та нинішній депутатський склад облради готовий взятися за цю непросту справу: провести реорганізацію,  навести лад та зробити усе, щоб жителі Тернопільщини мали змогу купувати ліки за доступними цінами та відповідної якості.

– Для цього ви плануєте збільшити кількість комунальних аптек?

–  Так. Ми маємо намір відкрити ще 45 аптек у районних центрах, громадах. На жаль, нинішні завідуючі сприймають комунальні аптеки, якими керують роками, як приватну власність. Вважають, що можуть їх навіть передавати у спадок дітям. А ще вони розповсюджують неправдиву інформацію стосовно того, що через наші дії погіршиться обслуговування пільгових категорій населення, зокрема пенсіонерів, інвалідів, військових АТО, чорнобильців  тощо. Абсурд повний! Візьму за приклад наше аптечне об’єднання, котре покращило обслуговування цих категорій населення.  Всі аптеки матимуть одного керівника. Ми хочемо зорганізувати унітарне аптечне об’єднання, перед яким поставимо найголовніші завдання – якісні ліки, зниження ціни і доступ пільгових категорій населення до медикаментів, контроль постачальників. Тобто, якість та доступність – понад усе!

– Люди ж бояться, що обласна рада хоче закрити аптеку і відкрити аптечний пункт.

– Такої навіть спроби у нас не було. До прикладу,  недавно наше аптечне управління у Новому Селі Підволочиського району відкрило повноцінну комунальну аптеку. Чутки з боку завідуючих є ні чим іншим, як спекуляцією. Вони залучають національно-патріотичні сили, обдурюють людей. Звертаюся до жителів Тернопільщини: не вірте тим, хто ці речі робить. Вони просто не хочуть залишати «тепленькі» місця, котрі приносили їм неабиякий дохід. Але, шановні, це є комунальна власність області!  Тож ми зробимо усе, щоб громадськість користувалася повноцінно  цими аптеками.

– Розкажіть детальніше про аптечне об’єднання. У чому його переваги?

– На останній сесії, котра відбулась 4 листопада, ми скерували 700 тисяч гривень аптечному об’єднанню на розвиток та відкриття нових аптек. Отже, незабаром у Зборові, Підгайцях, інших населених пунктах будуть діяти комунальні аптеки, підпорядковані виключно аптечному об’єднанню. Тобто, одна юридична особа – один керівник і понад 40 аптек, які плануємо відкрити.

Ті ж комунальні аптеки, котрі залишаться у статусі юридичних осіб та вийшли із засновників об’єднання, діятимуть згідно зі статутом, в якому чітко зазначено про підпорядкованість обласній раді.  Щоправда, керівники вимагали, щоб обласна рада, після виходу їх із засновників об’єднання, упродовж двох років не втручалася в їхню діяльність. Ми пішли на цей компроміс. Однак вседозволеності не буде! Це – майно громади області, і обласна рада має право контролювати діяльність аптек та наводити там лад.

– Нині громадськість схвильована: чи після реорганізації комунальних аптек будуть збережені ті соціальні програми, які діють сьогодні?

– Звісно, вони діятимуть. Більше того, разом із генеральним директором аптечного об’єднання ми щоразу будемо розробляти нові і нові програми, щоб аптеки об’єднання повноцінно задовольняли потреби громади області.

Ми дотуємо, підтримуємо аптечне об’єднання, а воно натомість сплачує податки і поповнює бюджет області.

– Чи будуть після реорганізації збереженні робочі місця?

– Так, під час сесії проголосували: хто не хоче позбуватися статусу юридичної особи і вступати в об’єднання, працюватиме і надалі. Але ж це не значить, що свавілля триватиме, і кожен керівник робитиме те, що хоче. Ми контролюватимемо, щоб усе відбувалося згідно із чинним законодавством. А до працівників хочу звернутися із величезним проханням: перед тим, як робити певні дії, з’ясуйте суть проблеми. В обласну раду від імені завідуючих надходять листи-скарги, в яких вони звинувачують нас в корупційних діях та ще якомусь безчинстві. Аж соромно говорити… Я ще раз хочу наголосити громадам Заложців, Чорткова, Монастирисьок, Збаража та іншим, що аптеки залишаються комунальними. Їх ніхто не буде закривати. Працівники працюватимуть на своїх робочих місцях, якщо сумлінно виконуватимуть обов’язки.

– Василю Тимофійовичу, які соціальні програми нині діють в аптечному об’єднанні і які пільгові категорії населення ними можуть скористатися?

– Назву основні. Наприклад, 15% зменшення вартості для всіх воїнів АТО, 5% – для пенсіонерів, інвалідів, студентів. Також аптечне об’єднання обслуговує чорнобильців, афганців, інших за безкоштовними рецептами. Нині мережа це – м.Тернопіль і десять районів. Тому ми з аптечним об’єднанням, його генеральним директором Марків Наталею Василівною працюємо на розширення цієї мережі.

Хочу зауважити, що однією із обіцянок депутатського корпусу є наведення ладу в комунальних аптеках. І ми вже на фінішній прямій вирішення цього питання. Нові аптеки відкриватимемо по всій області: в адмінцентрах, селах. Ціни у них будуть нижчими, доступнішими, а якість відповідатиме усім нормам.

Зоряна ДЕРКАЧ

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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