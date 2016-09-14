Варваринці «перехрестилися», бо спинили інвестора

З весни Струсівську сільську громаду (сюди належать також Варваринці і Залужжя) лихоманить від входження інвестора – стрімкого, безапеляційного, напрочуд безперешкодного (і це у наших умовах бюрократичної тяганини). Інвестор заручився підтримкою церкви, придбавши бляху на перекриття місцевого храму, і мав би завоювати серця парафіян. (Щоправда, церкву досі не перекрили.) Сільський голова Роман Бойко теж виявляв неабияку зацікавленість, аби інвестор – ТОВ Природоохоронне сільськогосподарсько-виробниче підприємство «Замкова гора» якнайшвидше розпочало розробку піщаного кар’єру. Відтак усі необхідні рішення сільської ради, були прийняті без попереднього громадського обговорення. Й усе було б гаразд, якби селяни не довідалися, що піщаний кар’єр розроблятиметься на пасовищі і у лісі, а це понад шість гектарів землі. Також місцеві активісти забили тривогу: з розробкою кар’єра може зникнути у криницях вода, рівень якої й без того катастрофічно падає. Натомість сільський голова акцентував на вигоді від інвестора: ТОВ перереєструвалося у Струсові, тож податки підуть до місцевої казни. Ці «за» і «проти» уже висвітлювалися на початку липня на сторінках «Свободи» у публікації «З церквою, але – без води?»

Що з того часу змінилося? Люди двічі блокували рух на трасі, протестуючи проти кар’єру, але, здавалося, безрезультатно. Також зверталися із заявою до поліції й упродовж двох місяців не отримували відповіді. Зокрема, просили поліцейських відреагувати на те, що геологорозвідувальні роботи на пасовищі і в лісі проводили ще заздалегідь до того, як сільська рада дала дозвіл на розроблення кар’єру. Нещодавно місцевий активіст Ігор Дзвінка через соціальні мережі повідомив новину: «Перемогою завершилась кількамісячна боротьба частини жителів сіл Варваринці, Налужжя та Струсів проти знищення частини лісу і пасовищ заради створення на цих землях піщаного кар’єру!

Відразу зауважу, що вирішальною, як виявилось, була позиція голови облдержадміністрації Степана Барни, котрий, як і обіцяв, підтримав людей, за що йому щиро дякуємо!!!

Саме тому, на нашу думку, за одну ніч так радикально змінилась “думка” й Струсівського сільського голови Бойка, котрий вже сам просив депутатів райради скасувати їх попереднє рішення (№145 від 24-го травня 2016 року)!

Хочеться подякувати й депутатам Теребовлянської районної ради та її голові І.М.Смільському за те, що вони таки стали по один бік з громадськістю й одноголосно підтримали скасування попереднього свого рішення. Розуміємо також, що це можна було б зробити значно швидше…якби не було «тиску зверху», адже тут замішаний один з депутатів ВР.

І найголовніше, уся ця історія доводить, що коли люди разом, то можуть побороти несправедливість й беззаконня! Усім, хто брав участь у боротьбі – велике спасибі і шана!!!»

У чому полягає перемога? 31 серпня на сесії Теребовлянської райради скасували рішення Теребовлянської районної ради від 24 травня 2016 року №145 «Про погодження клопотання щодо надання ТОВ Природоохоронне сільськогосподарсько-виробниче підприємство «Замкова гора» (с. Струсів) спеціального дозволу на користування надрами». Депутати мотивували своє рішення: «з метою зняття соціальної напруги серед населення Струсівської сільської громади, враховуючи рекомендації та рішення постійної комісії Теребовлянської районної ради з питань промисловості, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони довкілля, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»».

Що це означає? Ланцюг дозвільних рішень на розробку піщаного кар’єра перервано.

А чим завдячують Степану Барні? За словами Ігоря Дзвінки, йому вдалося зустрітися з головою ОДА і передати звернення від себе, як представника громади Варваринців, та депутата Теребовлянської райради Бенька. У цьому зверненні описано усі перипетії із «проштовхування» інвестора у село, про ризик втратити пасовища загального користування, частину лісу. Акцентовано на тому, що кар’єр планується за 300-400 метрів від людських хат. Відтак, Ігор Дзвінка вважає, що позиція Степана Барни – як люди скажуть, так і буде – зіграла свою роль.

Ще одна промовиста деталь. Нещодавно місцеві активісти таки отримали відповідь з Теребовлянського відділу поліції. Поряд з відмовою про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є така фраза: «Опитати з приводу проведення геологорозвідувальних робіт директора ТОВ Природоохоронне сільськогосподарсько-виробниче підприємство «Замкова гора» Єршова О.Л. не представилося можливим, як і встановити місце знаходження підприємства». То що ж це за такий інвестор, якщо навіть поліція не змогла його розшукати?..

Ольга КУШНЕРИК