В уряді пообіцяли безкоштовні ліки

Україна 2017 року забезпечить громадян достатньою кількістю безкоштовних ліків за державними програмами, запевнив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в телеефірі.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Ми залучимо достатній ресурс, щоб 2017 року забезпечити українців безкоштовними ліками. Йдеться про те, що у нас є 18 програм, які недофінансовували хронічно: це інсулін і гіпертонія, і багато інших речей. Ми закладаємо зараз ресурс 5,9 мільярда гривень плюс кошти глобального фонду, які дозволять нам залучити міжнародні кошти”, – сказав він.

За словами прем’єра, завдяки електронним публічним закупівлям, ліки вдасться придбати значно дешевше.

Нагадаємо, за 7 місяців цього року продажі ліків в Україні зросли на 18% в грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2015 року, до 31,3 млрд грн. Водночас на 7% збільшилися продажі лікарських засобів у натуральному вираженні – до 801,6 млн упаковок.

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