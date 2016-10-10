В Україні «вибухнув» ринок вживаних автомобілів

За вересень в Україні на первинному ринку було зареєстровано 10,396 тисяч одиниць автотранспортних засобів, з них таких що були у використанні – 3,681 тисяч штук, або 35%.

Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром», – передає Економічна правда.

Як наголошується, загальний обсяг первинних реєстрацій легкових автомобілів у вересні становить 8,509 тисяч штук, з яких 32% прийшлося на б/в авто, завезені в Україну.

«У порівнянні з показником вересня минулого року первинний ринок секонд-хенду в цьому сегменті зріс на 73%, а відносно серпня цього року – в 10 разів», – йдеться у повідомленні.

На первинному ринку комерційних автомобілів частка вживаної техніки становила 54%. У кількісному вираженні це 932 штуки, що на 23% більше ніж в минулому місяці і на 34% менше ніж у вересні минулого року.

«В автобусному сегменті загальна кількість первинних реєстрацій за вересень становить 160 штук, з них 11 штук (7%) – автобуси з пробігом. Ринок б/в автобусів зменшився на 89% відносно торішнього вересня і на 50% до серпня поточного року», – повідомляє асоціація.

Серед вживаних легкових автомобілів марка Volkswagen у вересні стала лідером (536 штук), відповідно Renault змістилася на друге місце. Автомобілів цієї французької марки було зареєстровано 508 штук. Замикає трійку лідерів Skoda з результатом 321 б/в автомобіль.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада ухвалила законопроект №3251, який передбачає істотне зниження акцизного збору на імпортні автомобілі вже з 1 липня 2016 року.

Так, для розмитнення автомобіля з двигуном 1 л знадобиться заплатити 63 євро замість 1761 євро, для розмитнення дволітрового авто, потрібно буде заплатити 534 євро замість 4882 євро.

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