В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї

З 1 по 31 жовтня в Україні відбудеться місячник добровільної здачі зброї.

Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції.

Громадян, які у вказаний термін добровільно звернуться в поліцію з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, які зберігаютья незаконно, буде звільнено від кримінальної відповідальності.

Місячник добровільної здачі зброї проводять задля виведення зброї, боєприпасів, вибухівки і спеціальних засобів із незаконного обігу.

“Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має змогу зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України”, – зауважили в поліції.

Shortlink:

Loading...