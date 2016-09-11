В Україні росте попит на виробничі вакансії

У серпні найбільш затребувані представники робочих спеціальностей, будівельники, інженери, технологи. Про це у коментарі Gazeta.ua розповіла контент-експерт порталу з працевлаштування Rabota.ua Тетяна Пашкіна.

“Минулого року в серпні був провал, кількість вакансій була менша, ніж у липні та вересні. А в 2016-му – ріст плюс 2 відсотка до липня. росте потреба не тільки у продажниках, а маркетологах, адміністративному персоналі, бухгалтерах. Офіси підтягуються під потреба виробництва, яке росте. Виробничі вакансії вийшли на друге місце. Це дуже гарний показник. Починаємо не тільки торгувати, а й виробляти”, – сказала експерт.

На думку Тетяни Пашкыноъ, осінній діловий сезон буде яскравішим, ніж весняний. Спеціалісти з працевлаштування сподіваються на стійкий ріст вакансій.

“Пошукачі хочуть зарплату на 14 відсотків більшу, ніж їм пропонують роботодавці. Свої високі очікування при наймі на роботу пояснюють побоюванням стрибка курсу долара та знецінення гривні. Інфляція торік була 143 відсотка, а зарплатня з липня 2015-го по липень 2016-го виросла на 15 відстотків. Люди зубожиіли, бо ріст цін значно випереджував ріст зарплатні”, – пояснила експерт.

Нагадаємо, за даними Rabota.ua, у порівнянні з січнем, в серпні на 157% стало більше вакансій робочих та домашнього персоналу, на 129% – будівельників, на 103% – охоронців, на 95% – фахівців-виробничників, інженерів і технологів, на 94% збільшився попит на фахівців в області логістики, митного оформлення й складування, на 92% – адмінперсоналу, водіїв і кур’єрів, на 86% – працівників готелів, ресторанів і кафе, на 77% – у сфері автобізнесу та сервісного обслуговування, на 73% – фахівців з персоналу і бізнес- тренерів.

Найскромніший зростання пропозицій роботи спостерігався в консалтингу, аналітиці та аудиті – 47%, медіа і видавничій справі – 46%, маркетингу, реклами та PR – 44%, медицині, фармацевтиці та охорони здоров’я – 38%, телекомунікації і зв’язку – 34%, IT – 33%, в некомерційних і громадських організаціях – 31%, у сфері нерухомості-30%, в страхуванні 17%, серед керівників 5%.

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