В Тернополі горів колійний цех Тернопільського колійного ремонтно–механічного заводу

2 жовтня о 09:34 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у колійному цеху Тернопільського колійного ремонтно – механічного заводу, що знаходиться у місті Тернопіль на вулиці Бродівська.
На місце події негайно направили підрозділи Служби порятунку.
Загалом у боротьбі з вогнем приймало участь 7 відділень Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, а саме: 4 автоцистерни, автодрабина, автомобіль газодимозахисної служби та автомобіль пожежної першої допомоги
Для підвозу води задіяли пожежний поїзд.
Всього на місці події працювало 30 вогнеборців.
Завдяки професіоналізму та якісній організації роботи пожежно-рятувальних підрозділів уже о 10:12 загорання локалізували, а о 10:47 вогонь приборкали.
Полум’я знищило покрівлю колійного цеху на площі 400 м кв. та пошкодило 13 віконних блоків.
Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі встановлюються.
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