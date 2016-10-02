В Тернополі горів колійний цех Тернопільського колійного ремонтно–механічного заводу

2 жовтня о 09:34 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у колійному цеху Тернопільського колійного ремонтно – механічного заводу, що знаходиться у місті Тернопіль на вулиці Бродівська.

На місце події негайно направили підрозділи Служби порятунку.

Загалом у боротьбі з вогнем приймало участь 7 відділень Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, а саме: 4 автоцистерни, автодрабина, автомобіль газодимозахисної служби та автомобіль пожежної першої допомоги

Для підвозу води задіяли пожежний поїзд.

Всього на місці події працювало 30 вогнеборців.

Завдяки професіоналізму та якісній організації роботи пожежно-рятувальних підрозділів уже о 10:12 загорання локалізували, а о 10:47 вогонь приборкали.

Полум’я знищило покрівлю колійного цеху на площі 400 м кв. та пошкодило 13 віконних блоків.

Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі встановлюються.

Shortlink:

Loading...