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В Старому парку облаштують спортивний майданчик та відпочинкова зона

17/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1722В обласному центрі на Старий парк чекає реконструкція. Там планують облаштувати спортивний та дитячий майданчики, відновлять пагорб Слави та створять більше місця для відпочинку. 

Ремонти заплановані на 2017 рік, оскільки цього року роботи тривають у парку Шевченка, Топільче та парку Здоров’я.

Зокрема, у парку Шевченка тривають роботи по оновленню пішохідної зони біля острівка «Чайка». У парку Топільче відремонтували головну пішохідну алею між центральним фонтаном і скейт-парком, а в парку Здоров’я з’явилась зона для барбекю.

– Старий Парк потребує додаткових робіт по благоустрою, нові місця відпочинку, нові лавки і ми плануємо це зробити в наступному році тому що в цьому році і в попередніх роках роботи тривали у парку Топільче та Шевченка і в парку Здоров’я. На жаль, зробити усі парки за один рік  ми не можемо, тому наступного року заплановано зробити ремонтні роботи і додаткові місця для відпочинку, дитячі майданчики у Старому парку, – розповів очільник міста Сергій Надал.

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Автор: on 17/09/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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