В скандального олігарха з Тернопільщини забрали 95 гектарів лісу

У підприємстава скандального оліхарха Дмитра Фірташа забрали ліс, де видобували титанову руду. Передачу ділянки у приватні руки суд визнав незаконною. Рішення Житомирської обласної ради скасували.

Вищий адмінсуд не задовольнив касаційну скаргу Житомирської облради та залишив у силі постанову Житомирського окружного адмінсуду про задоволення позову прокуратури.

28 травня 2015 року Житомирської облради вилучив на користь ТОВ “Межиріченський гірничо-збагачуваний комбінат” чотири ділянки загальною площею 95 га землі лісогосподарського призначення. Пізніше їх змінили цільове призначення використання для видобування титанових руд.

“Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат” входить до складу Group DF Дмитра Фірташа і знаходиться в Іршанську Житомирської області, разом з ще двома підприємствами групи – “Іршанським ГЗК” (нині відібрано державою) і “Валки-Ільменіт”.

Прокуратура вважає, що рішення облради протиправним.

Довідка:

Народився 2 травня 1965 року в селі Богданівка (нині Синьків) Заліщицького району, Тернопільської області. Мати працювала бухгалтером на цукровому заводі, батько — водієм.

У вільний від основної роботи час сім’я працювала на землі. Дмитро до сімнадцяти років разом з матір’ю вирощував на продаж помідори.

З 1982 по 1984 рік навчався в Краснолиманському ПТУ № 119 за фахом машиніст локомотива.

Після закінчення профтехучилища був призваний на строкову службу до армії, де дістає ряд нагород. Після служби повертається до сільського господарства, одружується. Через якись час починає торгівлю спиртом.

В дев’яностих вивозить сім’ю за кордон.

Згодом фірма Фірташа «КМІЛ» отримала ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності по постачанню в Україну природного газу за нерегульованим тарифом

За даними журналу «Фокус» за 2013 рік, зі статками понад $3,3 млрд. займав 4-е місце в рейтингу найбагатших громадян України.

12 березня 2014 Дмитро Фірташ затриманий у Відні за запитом ФБР за підозрою в дачі хабара у розмірі $18 млн. індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Через 9 днів після затримання Дмитра Фірташа — 21 березня 2014 року бізнесмена було звільнено під рекордну для Австрії заставу в розмірі 125 мільйонів євро.

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