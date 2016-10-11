В області роботу отримали 236 осіб з обмеженими фізичними можливостями

Упродовж січня-вересня послугами центрів зайнятості Тернопілля скористались 847 осіб з обмеженою працездатністю.

96 осіб з інвалідністю проходили професійне навчання. 32 інваліди брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Працевлаштували за скеруванням БЦЗ 236 осіб згаданої категорії, з них 191 особа зі статусом безробітного. 6 безробітним з інвалідністю виплатили одноразово допомогу з безробіття для започаткування власної справи.

Ще 342 безробітним особам з обмеженими фізичними можливостями шукають роботу.

Також послугами центрів зайнятості Тернопільської області скористались 35 демобілізованих учасників АТО, які мають інвалідність. З них за скеруваннями базових центрів зайнятості працевлаштували 5 осіб, двом атовцям виплатили допомогу з безробіття для відкриття власної справи, ще одну особу працевлаштували після проходження професійного навчання, повідомляє прес-служба Тернопільського обласного центру зайнятості.

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