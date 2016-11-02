В обласний центр прибув новий керуючий Тернопільською єпархією УАПЦ

Тернопіль відвідав новопризначений керівник Тернопільської єпархії УАПЦ – митрополит Галицький Андрій.

Віднедавна, згідно з рішенням Архієрейського Собору цієї Церкви, владика, крім Івано-Франківської, духовно опікується життям Тернопільською і Хмельницькою єпархій.

Нагадаємо, що підставою для такого рішення ієрархів Української Автокефальної Православної Церкви стала поведінка донедавнього очільника єпархії – архієпископа Подільського Мстислава, якій було присвячено чимало публікацій у всеукраїнських та місцевих ЗМІ.

Після ознайомлення з сюжетом на телеканалі «1+1» в програмі «ТСН-тиждень», в якому було показано епізод за участю Високопреосвященнішого Мстислава, архієпископа Тернопільського і Подільського, та кліриків Тернопільської єпархії УАПЦ, єпископи відправили владику Мстиславу в монастир, для молитовного покаяння.

У неділю, 30 жовтня, Високопреосвященнійший митрополит Галицький Андрій, керуючий Івано-Франківською, Тернопільською і Хмельницькою єпархіями, звершив Божественну Літургію у Кафедральному Соборі Різдва Христового м. Тернопіль.

Його Високопреосвященству співслужили духовенство Кафедрального собору.

«Під час Богослужіння була піднесена молитва за мир в Україні і за здоров’я українських воїнів. По завершенні Богослужіння Високопреосвященнійший Владика звернувся до присутніх зі словом проповіді», – повідомляє сайт УАПЦ.

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