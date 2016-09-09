В обласному цетрі біля зупинки громадського транспорту виявили схованку зі зброєю Новини азати У Тернополі поруч з зупинкою громадського транспорту виявили схованку зі зброєю

Як повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, сьогодні на телефон довіри Управління СБУ в Тернопільській області зателефонував громадянин та розповів про виявлену ним схованку з боєприпасами, яка, з його слів, знаходилася неподалік кафе «Росинка» поруч із об’їзною дорогою «Тернопіль-Львів».

Співробітники УСБУ спільно із працівниками поліції здійснили огляд місцевості і поруч з зупинкою громадського транспорту виявили схованку зі зброєю, пише Уніан. Із схованки вилучено гранату РГД-5, дві димові шашки та кілька десятків набоїв калібру 9 мм, 5,45 мм та 7,62 мм.

Подія внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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