В обласному цетрі біля зупинки громадського транспорту виявили схованку зі зброєю Новини азати У Тернополі поруч з зупинкою громадського транспорту виявили схованку зі зброєю

09/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

0901Як повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, сьогодні на телефон довіри Управління СБУ в Тернопільській області зателефонував громадянин та розповів про виявлену ним схованку з боєприпасами, яка, з його слів, знаходилася неподалік кафе «Росинка» поруч із об’їзною дорогою «Тернопіль-Львів».

Співробітники УСБУ спільно із працівниками поліції здійснили огляд місцевості і поруч з зупинкою громадського транспорту виявили схованку зі зброєю, пише Уніан. Із схованки вилучено гранату РГД-5, дві димові шашки та кілька десятків набоїв калібру 9 мм, 5,45 мм та 7,62 мм.

Подія внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Share the post "В обласному цетрі біля зупинки громадського транспорту виявили схованку зі зброєю Новини азати У Тернополі поруч з зупинкою громадського транспорту виявили схованку зі зброєю"

Читайте також:

Shortlink:

Loading...
самое прибыльное вложение денег
Автор: on 09/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

Залишіть коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>