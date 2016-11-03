В обласному центрі “зловили за руку” посадовця

Посадовець Тернопільської дирекції залізничних перевезень попався на хабарі у розмірі 4000 гривень.

Прокуратура Тернопільської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчими поліції за ч.3 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Про це сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник одного з відділів Тернопільської дирекції залізничних перевезень об’єднання «Львівська залізниця», вимагав у підприємця неправомірну вигоду в сумі 4 000 гривень. За ці кошти службовець обіцяв надати підприємцю дозвіл на відправлення вантажу залізничним транспортом.

Правоохоронці викрили чиновника під час передачі грошей. Йому повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

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