В обласному центрі запрацював цілодобовий туристичний центр

На вулиці Грушевського в Тернополі офіційно відкрили «Туристично-інформаційний центр міста». На базі центру працюватиме також магазин сувенірів та соціальне кафе, доходи від діяльності яких спрямовуватимуться на розвиток туризму у місті.

Працюватиме заклад цілодобово.

Окрім цього, у закладі туристи зможуть отримати туристичну карту «98 причин відвідати Тернопіль», де розписано, що бажано відвідати, скуштувати, сфотографувати чи зробити.

– Унікальним є заклад в тому форматі, що він працюватиме цілодобово. В Україні немає жодного туристично-інформаційного центру, який працюватиме цілодобово, тому це специфіка Тернополя. Заклад також працює в режимі соціального кафе і всі доходи від туристичних послуг підуть на розвиток туризму міста, – зазначив директор центру Тарас Ковальчук.

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