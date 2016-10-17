У Тернополі відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні

14 жовтня, у Тернополі відзначили День захисника України і відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

В урочистостях взяли участь представники місцевої влади, громадські діячі, тернополяни та гості міста. З Театрального майдану була організована урочиста хода до Площі Героїв Євромайдану.

До пішої ходи, що пройшла на честь Героїв та борців за волю і Незалежність України, долучилися тисячі людей. Представники духовенства освятили пам’ятник Героям Небесної Сотні. Авторами пам’ятника є заслужений художник України Роман Вільгушинський та заслужений архітектор України Іван Жовнич. Висота композиції без постаменту становить дев`ять метрів, а сама фігура – близько трьох. У скульптурі зображена фігура юнака – невинної жертви та ангела – символу слави Героїв.

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