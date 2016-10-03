В обласному центрі відкриють пам’ятник героям Небесної сотні

У Тернополі, на Покрову, 14 жовтня о 18 годині відкриють оновлену площу Героїв Євромайдану.

Про це повідомили у міській раді.

За словами очільника міста Сергія Надала, наразі там тривають роботи по благоустрою території. Також скульптори продовжують працювати над пам’ятником Героїв Небесної Cотні.

– Зараз там завершуються роботи по благоустрою. Крім того, головною родзинкою площі буде пам’ятник Героям Небесної Сотні. Наразі там облаштовано фундамент, зроблено підсвітку. Плануємо, що до дня святкування Покрови пам’ятник буде завершено архітекторами і ми встановим його на площі Євромайдану, — розповів очільник міста.

Також 14 жовтня заплановано провести урочисту ходу на честь Героїв та борців за волю і незалежність України. Колона з активістів та бажаючих формуватиметься о 17 годині з проспекту С.Бандери.

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