В обласному центрі відбудеться І Всеукраїнський форум «Кінохвиля»

У Тернополі впродовж десяти днів транслюватимуть українські кінострічки в рамках І Всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Триватиме він з 3 по 12 листопада у кінотеатрах нашого міста та щодня буде насичений цікавою програмою.

За словами організаторів культурно-мистецького заходу, в рамках кінофоруму заплановано не лише перегляд фільмів, але і зустрічі з акторами, режисерами, сценаристами, вечори пам’яті, майстер-класи, а ще чайна церемонія та медитація.

– Під час кінофоруму також оголошуватимуть конкурси на кращий кіносценарій, кращу короткометражку, відеоролик, твір мистецтва (музику, картину, фото), на створення яких надихнув форум «Кінохвиля», – розповідає начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик. – Транслюватимуть як чорно-біле німе кіно, так і сучасні стрічки.

За словами заступника міського голови Леоніда Бицюри, для усіх, хто відвідає у ці дні кінофорум усе побачене та почуте буле не лише інформаційним, але й новим та цікавим. Адже це новий формат, який обіцяє змінити наше ставлення до вітчизняного кіно, яке, переконані організатори «Кінохвилі», має чудове підґрунтя та хороші перспективи процвітання галузі вітчизняної кіноіндустрії.

Shortlink:

Loading...