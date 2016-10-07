В обласному центрі у 44-ій артбригаді почали звільняти у запас військовослужбовців

6 жовтня, до рідних домівок відправилися кращі воїни, які зарекомендували себе взірцем для наслідування під час служби.

За давньою військовою традицією, строковиків провели усім дружнім колективом. Особовий склад артилерійської бригади, який вишикувався у парку бойових машин, щиро аплодував кожному із них, коли ТВО командира бригади полковник Валентин Козловець вручав їм почесні грамоти за сумлінну службу.

– Дякую кожному за сумлінну службу, високі показники у бойовій підготовці та бездоганну військову дисципліну. Маю великі сподівання, що відпочивши вдома та набравшись сил, більшість із вас повернеться до Збройних Сил контрактниками. Двері нашої військової частини завжди відкриті для вас, – наголосив полковник Валентин Козловець.

Слід відзначити, що під час проходження військової служби жоден із строковиків не направлявся у зону проведення АТО, а виконували завдання у пункті постійної дислокації військової частини у Тернополі.

Василь ЛАБАЙ,

м. Тернопіль.

Джерело: provse.te.ua

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