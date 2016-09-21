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В обласному центрі силовики влаштували “шмон” в ювелірних крамницях

21/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Кримінал,Народний кореспондент,Новини,Податки,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

2121Масштабна спецоперація трьох силових структур тривала в 18 областях України, в тому числі і в Тернополі. Викрито схему ухилення від сплати податків орієнтовно на 150 млн грн при виробництві та реалізації ювелірних виробів.

В результаті широкомасштабної операції Генеральної прокуратури України, податкової міліції м. Києва та Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України на території 18 областей, було викрито схему ухилення від сплати податків орієнтовно на 150 млн грн при виробництві та реалізації ювелірних виробів.

2122Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

– Вилучено ювелірних виробів на суму 500 млн грн, знайдено 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі, – пише Юрій Луценко. – Понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки, документи «чорної» бухгалтерії, чорнові записи про схеми злочинної діяльності.

Як стало відомо “20 хвилин” з власних джерел, наближених до фіскальної служби Тернопільщини, обшуки проходили і в нашому місті. Зокрема, «трусили» ювелірні крамниці в торговому центрі «Орнава». Вилучили продукцію Столичного ювелірного заводу.

– Тернопільська прокуратура до цих спецоперацій не має жодного стосунку,- повідомили у прес-службі цього відомства.

 

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Автор: on 21/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Кримінал, Народний кореспондент, Новини, Податки, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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