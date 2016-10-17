В обласному центрі священики УАПЦ розважалися в нічному клубі та долучилися до масової бійки

У вівторок УАПЦ на своєму соборі має вирішити, що робити з архієпископом Мстиславом.

Відео з нічного клубу в Тернополі потрапило до програми ТСН.Тиждень. На ньому – розважається і танцює з дівчатами один із найвпливовіших ієрархів Української автокефальної православної церкви архієпископ Мстислав. Він там був не один, а в компанії священиків.

Владика прийшов у компанії з настоятелем церкви Різдва Христового у Тернополі отцем Ігорем Семирозумом, скарбником цієї церкви протоєреєм Володимиром Герасимчуком та іподияконом Віталієм Окунським. Чи то алкоголь, чи то щось інше, але Владика не соромиться і на людях дає волю рукам і тілу. Гарячі дівчата просто зводять церковника з розуму.

Далі найцікавіше – поки Владика запалює з дівчатами, його підлеглі починають бійку. Спочатку скарбник церкви в чорній куртці завдає удару відвідувачу, опісля долучається іподиякон Віталій Окунський і дає ляпаса. Клірика ледь стримують. Потім уже й сам Владика прикладається кулаком. Далі починається боротьба і боксерські удари іподиякона на заздрість усім промоутерам. Мстислав намагається заспокоїти своїх підлеглих. Проводить роз’яснювальну роботу.

У коментарі архієпископ Мстислав заперечив і бійку, і нічні розваги. Проте факт підтвердила поліція. ТСН також звернулася до предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія, аби той прокоментував нічне життя одного з ієрархів своєї церкви. Макарій відмовився у присутності камери переглядами скандальне відео. Проте стало відомо, що цей скандал будуть обговорювати на соборі УАПЦ у вівторок, 18 жовтня. Там і мають вирішити долю архієпископа Мстислава.

Варто додати, що Українська автокефальна церква торік зірвала можливе об’єднання з УПЦ Київського патріархату, до якого так довго йдуть. Як підозрюють – на догоду Москві та її патріархату в Україні.

Джерело: ТСН

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