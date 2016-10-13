В обласному центрі студенти і викладачі ПТУ пікетуватимуть “білий дім”

Незважаючи на обнадійливі коментарі з боку влади, професійно-технічна освіта області не фінансується. Студенти та викладачі училищ і коледжів не отримують ні зарплат, ні стипендій. Пояснень від влади чекатимуть на пікеті сьогодні, 13 жовтня о 12 годині.

Професійно-технічна освіта області особливо страждала від поганого фінансування минулого року. Однак цьогоріч ситуація не виправилася. Студенти і викладачі професійно-технічних закладів краю від липня не отримують виплат.

«У результаті певних законодавчих нововведень, професійно-технічна освіта має фінансуватися з місцевих бюджетів. Але на місцях не вистачає коштів, – так пояснюють відсутність фінансування. Нас запевняли, що область от-от отримає дотацію з державного бюджету, і фінансування піде. Але від липня 2016-го року і донині студенти сидять без стипендій, викладачі – без зарплат. Нам здається, що це просто знущання. Таким чином взагалі знищать професійно-технічну освіту, хоча нині так потрібні робітники професійно-технічних спеціальностей. Тож, ми хочемо запитати у влади, що вона робить і коли відновиться регулярне фінансування професійно-технічної освіти краю», – каже голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

До слова, через відсутність фінансування, чимало викладачів ПТУ вже звільнилося.

Джерело: За Збручем

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