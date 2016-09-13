В обласному центрі спіймали посадовців, які наживались на інвалідах

Злочинну схему з привласнення бюджетних коштів для закупівлі засобів реабілітації осіб із особливими потребами викрила на Тернопільщині Служба безпеки України спільно з фіскальною службою.

Під час виконання угод із органами соціального захисту щодо забезпечення протезами і візками інвалідів, в тому числі й дітей-інвалідів та учасників АТО, посадовці приватного підприємства штучно завищували кінцеву вартість засобів реабілітації, значно перевищуючи визначений договорами ліміт рентабельності. За умовами контрактів засоби реабілітації мали постачатись за цінами, сформованими із урахуванням фактичної собівартості продукції та нормативу рентабельності не більше, ніж 18%. Зловмисники ж штучно збільшували собівартість продукції і її ціна зросла більше, ніж у тричі.

Отримані таким чином надприбутки зловмисники перераховували підконтрольним приватним підприємцям для легалізації коштів та уникнення оподаткування.

За матеріалами СБУ Головним управлінням ДФС у Тернопільській області відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та частиною четвертою статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У результаті слідчих дій на території підприємства правоохоронці вилучили 350 тисяч гривень готівки, а також документи бухгалтерського і податкового обліків, комп’ютерну техніку та електронні носії даних. Слідство триває, повідомляє прес-центр СБ України.

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