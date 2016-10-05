В обласному центрі презентували Дорожню карту розвитку МСП

Про те, як покращити економічну ситуацію у нашому краї, йшлося на прес-конференції, яка відбулася в обласному центрі з ініціативи громадської організації «Спілка власників землі».

У рамках заходу презентовано проект Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області, який розробляють фахівці та експерти Спілки в рамках проекту «Дорожня карта розвитку МСП в Тернопільській області» за фінансової підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ).

За словами керівника проекту, голови ТОГО «Спілка власників землі», депутата Тернопільської обласної ради Лариси Римар, дорожня карта розвитку МСП — це низка заходів, які в результаті їх реалізації мають сприяти збільшенню кількості малих і середніх підприємств (МСП) із 59 до 70 у розрахунку на 10 тисяч населення (за прогнозами Стратегії розвитку Тернопільської області до 2020 року), і, відповідно, зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

— Цей документ не буде дублювати жодну існуючу обласну програму, а доповнюватиме їх. Ми очікуємо, що напрацьовані пропозиції будуть імплементовані в уже затверджені програмні документі, — каже Лариса Римар.

— Головні напрямки Дорожньої карти — це підтримка молодіжних стартапів, розвиток соціального підприємництва, підтримка кооперативного руху, створення сприятливого інвестиційного клімату, розширення зовнішньоекономічної діяльності діючих підприємств, залучення додаткових фінансових джерел, дерегуляція, — повідомила експерт проекту Ольга Мазаєва.

На думку першого заступника директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА Олега Казмірчука, розробка Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області стала прикладом партнерства бізнесу, влади та громадського сектору.

Аліна ЖАЙВОРОНКО

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