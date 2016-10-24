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В обласному центрі покарали директорку школи

24/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

22000Із зверненням щодо відсутності облаштованого для навчання приміщення для учнів в ЗОШ №19 міста Тернополя повідомили у міськраду анонімно батьки дітей. Аби дослідити питання на місце виїжджала спеціальна комісія і таки виявила проблему.

Як з’ясувалося частина дітей справді змушена була мерзнути, навчаючись у коридорному приміщенні, яке не пристосоване для цього. Про це сьогодні під час сесії Тернопільської міськради заявила начальник міського управління освіти Ольга Похиляк, пише сайт  Тернополяни.

– Через цю проблему на директора школи, Ганну Ярему, було накладено дисциплінарне стягнення. Її вина безпосередня і полягає у тому, що до початку начального року вона. Як керівник, не вирішила питання, пов’язане із нестачею місця для комфортних умов школярів, – каже Ольга Петрівна.

Окремі депутати висловили обурення щодо прийняття рішення про таке покарання керівника ЗОШ №19, адже впевнені, що воно незаконне, адже по-перше, попередня комісія перед початком навчального процесу визнала школу готовою до нового року, по-друге, звернення було анонімне.

За словами Ольги Похиляк, керівник школи визнала свою провину і рішення щодо дисциплінарного стягнення має право оскаржити, втім, не робить цього. До слова, в ЗОШ №19 заради уникнення другої зміни досі намагаються якось помістити у навчальних класах учнів молодшої і старшої школи. Втім, схоже, продумали не все…

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Автор: on 24/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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