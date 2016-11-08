В обласному центрі “по гарячих слідах” затримали зловмисника та… потерпілого

6 листопада, близько 11-ї години ранку, на службу 102 зателефонував потерпілий і повідомив, що дав перехожому подзвонити зі свого мобільного, а той його не повернув.

Заявник детально описав особу, яка вчинила це правопорушення. Патрульні почали шукати підозрюваного.

Один з екіпажів помітив правопорушника на проспекті Злуки. Патрульні одразу затримали його. Хлопець зізнався у скоєному. Полісмени доправили зловмисника до відділку поліції.

Згодом з’ясувалося, що сам заявник перебуває у розшуку за статтею 185 ККУ – крадіжка. Обох чоловіків передали слідчому, повідомляє Патрульна поліція Тернополя.

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